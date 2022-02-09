Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Виктор Темирбаев встретился с вновь избранным председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Лаймой Андрикиене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-литовского взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также активизации кооперации двух стран в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

В ходе встречи достигнута договоренность об усилении межпарламентского сотрудничества и проведении в ближайшее время визита руководства Сейма Литвы в городе Нур-Султане.

Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с основными аспектами политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направленных на дальнейшее экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Л.Андрикиене отметила, что Литва и Европейский союз придают важное значение укреплению и расширению сотрудничества с Казахстаном, который является лидером в Центральной Азии.

В. Темирбаев проинформировал о мерах правительства по стабилизации ситуации в Казахстане после январских событий. В частности, представлены факты о ходе расследования казахстанскими правоохранительными органами всех обстоятельств событий и тщательном рассмотрении жалоб на нарушения прав задержанных.

В завершение беседы Л.Андрикиене выразила слова поддержки дружественному народу Казахстана и пожелала мира и стабильности нашей стране.