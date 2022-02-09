+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы

9 Февраля 2022 21:00
Поделиться:
Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Виктор Темирбаев встретился с вновь избранным председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Лаймой Андрикиене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии
Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы Японские инвесторы приветствуют меры по укреплению инвестклимата в Казахстане

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-литовского взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также активизации кооперации двух стран в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

В ходе встречи достигнута договоренность об усилении межпарламентского сотрудничества и проведении в ближайшее время визита руководства Сейма Литвы в городе Нур-Султане.

Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с основными аспектами политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направленных на дальнейшее экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Л.Андрикиене отметила, что Литва и Европейский союз придают важное значение укреплению и расширению сотрудничества с Казахстаном, который является лидером в Центральной Азии.

В. Темирбаев проинформировал о мерах правительства по стабилизации ситуации в Казахстане после январских событий. В частности, представлены факты о ходе расследования казахстанскими правоохранительными органами всех обстоятельств событий и тщательном рассмотрении жалоб на нарушения прав задержанных.

В завершение беседы Л.Андрикиене выразила слова поддержки дружественному народу Казахстана и пожелала мира и стабильности нашей стране.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии
Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы
Японские инвесторы приветствуют меры по укреплению инвестклимата в Казахстане
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
6 Сильный снег ожидается в Алматы
Читайте также
Посол РК встретился с главой Конфедерации промышленности и работодателей Нидерландов
Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Сильный снег ожидается в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив