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вчера 23:33
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Посол Казахстана встретился с председателем департамента атомной энергии Индии
МУМБАИ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев встретился с председателем департамента атомной энергии Индии (ДАЭ) Камлеш Нилкант Вясом. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе встречи в г. Мумбаи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в ядерной сфере и мирного использования атомной энергии.
Посол проинформировал собеседника о планах развития ядерной отрасли Казахстана, также состоялся обмен мнениями о перспективах глобального рынка урана и производства ядерного топлива. Рассмотрены практические вопросы углубления сотрудничества в рамках действующих и перспективных соглашений между Казахстаном и Индией.
Глава департамента атомной энергии Индии высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнул важную роль Казахстане в поставках урана в Индию.
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