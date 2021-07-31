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Посол Казахстана встретился с председателем департамента атомной энергии Индии

31 Июля 2021 06:09
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Посол Казахстана встретился с председателем департамента атомной энергии Индии

МУМБАИ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев встретился с председателем департамента атомной энергии Индии (ДАЭ) Камлеш Нилкант Вясом. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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В ходе встречи в г. Мумбаи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в ядерной сфере и мирного использования атомной энергии.

Посол проинформировал собеседника о планах развития ядерной отрасли Казахстана, также состоялся обмен мнениями о перспективах глобального рынка урана и производства ядерного топлива. Рассмотрены практические вопросы углубления сотрудничества в рамках действующих и перспективных соглашений между Казахстаном и Индией.

Глава департамента атомной энергии Индии высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнул важную роль Казахстане в поставках урана в Индию.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Индия  
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