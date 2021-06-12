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    20:45, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана встретился с первым вице-премьер-министром Украины Алексеем Любченко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев встретился с Первым вице-премьер-министром - Министром экономики Украины Алексеем Любченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в Украине.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также ход подготовки к очередному заседанию Совместной казахстанско-украинской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 г. в Киеве.

    Стороны констатировали значительный потенциал для развития взаимодействия в сфере международной торговли, кооперации и инфраструктуры. В числе приоритетных направлений – агропромышленный комплекс, инфраструктурное строительство, транспорт и коммуникация, туризм.

    Было отмечено, что эти вопросы будут предметно обсуждены в ходе заседания Межгосударственной комиссии для выработки конкретных решений для придания импульса по всем аспектам сотрудничества между Казахстаном и Украиной.


    Теги:
    Украина Другие государственные органы Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
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