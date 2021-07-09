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Посол Казахстана встретился с новым специальным представителем ЕС по Центральной Азии

9 Июля 2021, 20:37
Посол Казахстана встретился с новым специальным представителем ЕС по Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 7 июля посол Казахстана в Брюсселе Маргулан Баймухан провел первую официальную встречу с назначенным специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Терхи Хакала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе встречи, казахстанский дипломат ознакомил собеседницу с приоритетами Казахстана на европейском направлении, рассказал о реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, а также Стратегии ЕС в Центральной Азии, включая взаимодействия в области торговли, транспорта, экологии и развития гражданского общества. Стороны отметили необходимость активного сотрудничества в рамках европейской стратегии взаимосвязанности («connectivity»), совместное проведение в 2021 году в Казахстане Гражданского форума «Центральная Азия – ЕС», содействие миру в Афганистане, предстоящие встречи высокого уровня в формате «ЦА – ЕС» и другие темы.

Посол Казахстана призвал европейские институты активно участвовать в реабилитации Аральского моря и территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона.

Состоялся конструктивный обмен мнениями о проводимых в Казахстане политических и экономических реформах, ходе вакцинации населения, а также применении казахстанской вакцины «QazVac».

По словам европейского дипломата, она планирует посетить страны Центральной Азии в рамках реализации стратегии ЕС в регионе, активно поддерживать диалог между институтами ЕС и государств Центральной Азии, фокусируясь на реализации взаимовыгодных проектов.

Стороны отметили эффективность таких проектов, как BOMCA (Border Management Programme in Central Asia and Afghanistan) и CADAP (Central Asia Drug Action Programme), которые направлены на содействие повышению эффективности управления границами и предотвращению распространения наркотиков в регионе.


Центральная Азия   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Евросоюз   Бельгия  
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