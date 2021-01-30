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    19:53, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии

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    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана Толежана Барлыбаева с Министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич Радманом с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи посол проинформировал главу внешнеполитического ведомства о политических событиях начала года в Казахстане – итогах парламентских выборов, утверждении нового состава Правительства РК и задачах, поставленных перед его членами Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Рассмотрен ход подготовки I-го заседания казахстанско-хорватской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, планируемого к проведению 15-16 апреля 2021 года. Отмечено, что по итогам 2020 года внешнеторговый оборот между РК и Хорватией возрос более чем в три раза и превысил 330 млн. долларов США.

    Т. Барлыбаев отметил, что в свете новых задач, поставленных Главой государства перед Правительством РК, важное значение приобретает развитие сотрудничества в области инвестиций, сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, строительства доступного жилья, здравоохранения и образования.

    По итогам встречи достигнута договоренность о качественном наполнении повестки дня заседания МПК, а также подписании ряда документов о сотрудничестве в области туризма и сельского хозяйства


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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