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Посол Казахстана встретился с министром иностранных дел Эстонии

13 Февраля 2020 05:11
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Посол Казахстана встретился с министром иностранных дел Эстонии

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - 11 февраля в Таллине состоялась встреча посла Казахстана Нурлана Сейтимова с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, перспективы их развития.

У. Рейнсалу, тепло приветствуя открытие Посольства Казахстана в Эстонии, отметил высокий уровень и дружественный характер казахстанско-эстонских межгосударственных отношений.

Посол обозначил основные направления двустороннего сотрудничества, имеющие предпосылки для эффективного взаимодействия: сфера цифровизации, в которой Эстония достигла значительных успехов, сельское хозяйство, транспорт и логистика, организация образовательных процессов.

Стороны условились тесно взаимодействовать в целях выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Евросоюз,
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