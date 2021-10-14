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    14:44, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана встретился с Королем Швеции

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеции Сергей Нуртаев был удостоен аудиенции у главы шведского государства Короля Карла XVI Густава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы руководителя казахстанской дипмиссии со шведским монархом были затронуты вопросы углубления и расширения двусторонних связей между Казахстаном и Швецией. Приоритетное внимание было уделено вопросам взаимной торговли и инвестициям.

    Посол вкратце проинформировал Его Величество об истории, самобытной культуре и традициях нашей страны.

    Стороны также обсудили различные аспекты культурно-гуманитарных отношений между двумя государствами.

    В завершении Король Карл XVI Густав пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-шведского сотрудничества.

    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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