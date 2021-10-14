Посол Казахстана встретился с Королем Швеции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеции Сергей Нуртаев был удостоен аудиенции у главы шведского государства Короля Карла XVI Густава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы руководителя казахстанской дипмиссии со шведским монархом были затронуты вопросы углубления и расширения двусторонних связей между Казахстаном и Швецией. Приоритетное внимание было уделено вопросам взаимной торговли и инвестициям.

Посол вкратце проинформировал Его Величество об истории, самобытной культуре и традициях нашей страны.

Стороны также обсудили различные аспекты культурно-гуманитарных отношений между двумя государствами.

В завершении Король Карл XVI Густав пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-шведского сотрудничества.