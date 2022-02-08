Посол Казахстана встретился с гендиректором Организации по запрещению химического оружия

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия Аскар Жумагалиев провел встречу с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе мероприятия состоялось торжественное вручение главе ОЗХО юбилейной медали в честь 30-летия Независимости Казахстана. А. Жумагалиев отметил существенный вклад Ф.Ариаса в работу организации, что приносит конкретные результаты в процессе глобального разоружения.

Кроме того, посол подробно информировал генерального директора о январьских событиях, произошедших в Казахстане. В частности, до Ф.Ариаса были доведены достоверные факты о сложившейся ситуации и принятых государством мерах по стабилизации обстановки.

Руководитель ОЗХО был также ознакомлен с основными тезисами выступлений Президента РК Касым-Жомарта Токаева и планируемыми политическими и социально-экономическими реформами, направленными на улучшение благосостояния населения нашей страны.

Ф.Ариас выразил слова поддержки Правительству и народу Казахстана.