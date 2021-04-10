Посол Казахстана встретился c немецкими евродепутатами

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Посла Казахстана Даурена Карипова с немецкими депутатами Европейского парламента Виолой фон Крамон-Таубадель и Никласом Нинассом (члены объединения «Зеленые – Европейский свободный альянс»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы казахстанский дипломат довел до сведения евродепутатов актуальную информацию о демократических преобразованиях в Казахстане, которые происходят в рамках реализации трех пакетов институциональных политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание было уделено обсуждению результатов развития политической культуры и совершенствования механизмов защиты прав человека в нашей стране в контексте утвержденной в прошлом году Концепции развития гражданского общества в Казахстане до 2025 года, а также деятельности консультативно-совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению» при Министерстве иностранных дел Казахстана.

В свою очередь, европарламентарии высказались за расширение конструктивного диалога с Казахстаном, направленного на обмен опытом и передовой практикой по вопросам защиты прав и свобод на основе международных и европейских правовых стандартов. Стороны также обсудили перспективы преодоления пандемии COVID-19 и приоритетность сохранения целей декарбонизации и «зеленого» развития в вопросах посткризисного экономического восстановления.

В заключение встречи собеседники сошлись во мнении относительно важности дальнейшей активизации казахстанско-европейского диалога в формате межпарламентского взаимодействия.

Концепция развития гражданского общества в Казахстане до 2025 года была утверждена указом Президента РК за №390 от 27 августа 2020 года. Концепция предусматривает создание механизмов для содействия политической трансформации и модернизации нашей страны, укрепления партнерских отношений между государством, бизнесом и гражданским сообществом, а также повышения стабильности гражданского общества РК.

Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по человеческому измерению» действует при МИД РК с 2013 г. с целью обеспечения эффективного взаимодействия между правительством и гражданским обществом Казахстана с привлечением местных и международных неправительственных организаций.