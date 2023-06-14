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    14:00, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако

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    Photo: gov.kz
    МОНАКО. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана во Франции и Монако по совместительству Гульсара Арыстанкулова вручила верительные грамоты Князю Монако Альберу II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот беседы посол передала слова приветствия Президента РК Касым-Жомарта Токаева и подтвердила заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении и укреплении связей между двумя странами. Казахстанский дипломат ознакомила Князя Монако с проводимыми масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями в стране, рассказала о международных инициативах Казахстана, в частности, о проведённом 8-9 июня Международном форуме Астана.


    Князь Монако отметил, что придаёт особое значение всемерному укреплению уз дружбы и плодотворного сотрудничества между Монако и Казахстаном и передал пожелания успеха Президенту Касым-Жомарту Токаеву в реализации важных преобразований по модернизации страны, а также благополучия и процветания народу Казахстана.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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