Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако

МОНАКО. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана во Франции и Монако по совместительству Гульсара Арыстанкулова вручила верительные грамоты Князю Монако Альберу II. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот беседы посол передала слова приветствия Президента РК Касым-Жомарта Токаева и подтвердила заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении и укреплении связей между двумя странами. Казахстанский дипломат ознакомила Князя Монако с проводимыми масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями в стране, рассказала о международных инициативах Казахстана, в частности, о проведённом 8-9 июня Международном форуме Астана.

Князь Монако отметил, что придаёт особое значение всемерному укреплению уз дружбы и плодотворного сотрудничества между Монако и Казахстаном и передал пожелания успеха Президенту Касым-Жомарту Токаеву в реализации важных преобразований по модернизации страны, а также благополучия и процветания народу Казахстана.