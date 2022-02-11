Посол Казахстана вручил верительные грамоты Великому Герцогу Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Великому Герцогу Люксембургскому Анри. Церемония вручения состоялась в официальной резиденции – Дворце великих Герцогов Palais Grand-Ducal, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

После торжественной церемонии казахстанскому послу была дана аудиенция монарха, на которой были обсуждены перспективы многопланового сотрудничества между двумя государствами в формате казахстанско-люксембургских отношений и на площадках РК-ЕС, ЕС-Центральная Азия. Казахстанский дипломат рассказал о текущей ситуации в стране, политических и социально-экономических реформах, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Слышащего государства».

Со своей стороны, Герцог Анри выразил слова поддержки проводимым реформам в Казахстане и мерам по стабилизации ситуации. Он отметил важную роль страны в региональном измерении, а также выразил надежду на активное сотрудничество между казахстанским и люксембургским бизнес-сообществом.

В рамках визита также состоялась встреча посла с почетным консулом Казахстана в Люксембурге Б.Соботка, в ходе которой были обсуждены и определены конкретные двусторонние мероприятия по продвижению культурных и торгово-экономических проектов. По итогам встречи был подписан план совместных мероприятий на 2022 год.

29 июня Казахстан и Люксембург отметят 30-летие установления дипломатических отношений. За этот период страны сделали значительные шаги в сторону расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Имеющийся потенциал сотрудничества открывает новые возможности для наращивания торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между нашими странами.