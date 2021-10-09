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    22:52, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты в адрес Президента Лаоса

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    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с правилами государственного протокола Лаосской Народной Демократической Республики, введёнными на период пандемии КОВИД-19, Посол Казахстана во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе Ерлан Байжанов вручил в адрес Президента Лаоса верительные грамоты Послу Лаоса во Вьетнаме Сенгпхет Хоунгбоунгнуангу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Вручая верительные грамоты, Е. Байжанов подчеркнул дружественный характер казахстанско-лаосских отношений, которые имеют длительную историю и получили новое развитие в последние десятилетия.

    «Пользуясь случаем, от имени Главы государства Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошу передать теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Лаоса Тхонглоун Сисулиту, а дружественному народу Лаоса счастья и процветания», - сказал казахстанский дипломат.

    В ходе вручения верительных грамот стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами, а также в рамках международных организаций и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия по активизации сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

    Стоит отметить, в 2021 году Послу Лаоса во Вьетнаме также вручили верительные грамоты послы Армении, Анголы, Греции, Пакистана, Финляндии, аккредитованные во Вьетнаме.


    Теги:
    МИД РК Интеграция и партнерство
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