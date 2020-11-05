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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Султану Омана

5 Ноября 2020 18:08
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Султану Омана

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Нажмедин Мухаметалиулы вручил верительные грамоты Султану Омана Хейсаму бен Тарику аль-Саиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе церемонии дипломат передал монарху слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева, отметив, что казахстанская сторона заинтересована во всестороннем развитии сотрудничества с Оманом. При этом он отметил важность создания межправительственной комиссии для дальнейшего расширения экономического, инвестиционного и культурного взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь, Султан Хейсам бен Тарик отметил, что считает Казахстан надежным и важным партнером и выразил готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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