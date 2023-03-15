Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту ЮАР

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Еркин Ахинжанов вручил верительные грамоты Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапосе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе торжественной церемонии посол Еркин Ахинжанов передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и подтвердил заинтересованность Астаны в дальнейшем укреплении и расширении долгосрочного сотрудничества с Преторией, в том числе путем активизации политического диалога и взаимодействия в торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и иных сферах.





Президент С. Рамапоса выразил готовность к развитию и углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также поздравил Посла с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.





