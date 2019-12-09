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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Венгрии
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце «Шандор» в Будапеште состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот послом Республики Казахстан Жанибеком Абдрашовым Президенту Республики Венгрия Яношу Адеру. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
На встрече, состоявшейся после церемонии, посол передал наилучшие пожелания Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Президенту Я. Адеру. Посол проинформировал Президента о социально-экономической ситуации в Казахстане, мерах по дальнейшему реформированию страны и развитию казахстанского общества, обозначенных Президентом РК К. Токаевым в Послании в сентябре этого года.
Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международную проблематику.
Посол подчеркнул, что «между странами создана необходимая договорная база в сфере экономики, успешно функционируют двусторонние институты, включая межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, Деловой совет, Казахстанско-венгерский Фонд прямых инвестиций и прямое авиасообщение Нур-Султан – Будапешт».
Президент Я. Адер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил готовность к дальнейшему укреплению и развитию стратегического партнерства с Казахстаном, который Венгрия рассматривает как ключевого партнера в Центральной Азии.
В завершение встречи казахстанский дипломат выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
Президент Я.Адер поздравив посла Казахстана с началом дипломатической миссии в Венгрии, пожелал успехов в дальнейшей работе.
Торжественная церемония завершилась возложением венка к монументу Героев Венгрии в Будапеште.
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