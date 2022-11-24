Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана

24 Ноября 2022, 21:18

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Бейбут Атамкулов вручил верительные грамоты Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе краткой беседы, состоявшейся после церемонии вручения, Ш. Мирзиёев позитивно оценил состояние и перспективы развития казахстанско-узбекских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, отметив взаимный интерес к укреплению двусторонних отношений.

Президент Узбекистана подчеркнул, что между двумя странами существует огромный неиспользованный потенциал и выразил приверженность дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК по случаю 30-летия дипотношений.

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Фото: gov.kz