5 Мая 2022 22:19

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане Аскар Тажибаев вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы, состоявшейся по завершении официальной церемонии, стороны с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-туркменских отношений. Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад, а также встречи лидеров двух стран на полях Третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Стороны подчеркнули, что наши государства являются важными стратегическими партнёрами, что подтверждает солидная договорно-правовая база двусторонних связей, а также успешная деятельность совместной Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Посол вручил С. Бердымухамедову приглашение от имени Президента Казахстана К. Токаева принять участие в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет 12-13 октября 2022 года в городе Нур-Султане. Приглашение было с благодарностью принято главой Туркменистана.

По завершении встречи А. Тажибаев посетил Мавзолей первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi («Мечеть духа Туркменбаши»), распложенные в поселке Кипчак в пригороде столицы. В мавзолее казахстанский дипломат возложил венок к монументу, воздвигнутому в память о матери и двух братьях С. Ниязова, погибших во время землетрясения в Ашхабаде в 1948 году.

Отдав дань памяти первому президенту Туркменистана, А. Тажибаев возложил венок к Монументу независимости Туркменистана в центре Ашхабада.