Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении

ЛЮБЛЯНА. КАЗИНФОРМ – В Президентском Дворце в Любляне Посол Казахстана в Словении по совместительству Алибек Бакаев вручил верительные грамоты Президенту Республики Словения Наташе Пирц Мусар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

После торжественной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой А. Бакаев передал Президенту Словении тёплые слова приветствия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность нашей страны укреплять сотрудничество со Словенией в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах. Посол ознакомил Президента Словении с проводимыми в нашей стране политическими, социально-экономическими реформами и итогами Международного форума Астана.

В свою очередь, Н. Пирц Мусар выразила интерес к проводимым реформам и отметила, что Казахстан является надёжным партнёром Словении, c которым Любляна готова развивать тесное сотрудничество.

В завершение беседы Президент Словении пожелала успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних отношений и передала наилучшие пожелания Президенту Казахстана К. Токаеву.

В ходе своего визита в Словению А. Бакаев провёл двусторонние встречи в Министерстве иностранных и европейских дел, Министерстве экономики, туризма и спорта, Торгово-промышленной палате Словении, а также нанес визит вежливости Председателю Национальной Ассамблеи (Парламент) Словении Уршке Клакочар Зупанчич.