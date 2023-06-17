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    17:09, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении

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    Фото: gov.kz
    ЛЮБЛЯНА. КАЗИНФОРМ – В Президентском Дворце в Любляне Посол Казахстана в Словении по совместительству Алибек Бакаев вручил верительные грамоты Президенту Республики Словения Наташе Пирц Мусар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    После торжественной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой А. Бакаев передал Президенту Словении тёплые слова приветствия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность нашей страны укреплять сотрудничество со Словенией в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах. Посол ознакомил Президента Словении с проводимыми в нашей стране политическими, социально-экономическими реформами и итогами Международного форума Астана.

    В свою очередь, Н. Пирц Мусар выразила интерес к проводимым реформам и отметила, что Казахстан является надёжным партнёром Словении, c которым Любляна готова развивать тесное сотрудничество.

    В завершение беседы Президент Словении пожелала успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних отношений и передала наилучшие пожелания Президенту Казахстана К. Токаеву.

    В ходе своего визита в Словению А. Бакаев провёл двусторонние встречи в Министерстве иностранных и европейских дел, Министерстве экономики, туризма и спорта, Торгово-промышленной палате Словении, а также нанес визит вежливости Председателю Национальной Ассамблеи (Парламент) Словении Уршке Клакочар Зупанчич.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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