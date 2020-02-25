Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Роман Василенко вручил верительные грамоты Президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой в качестве первого Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в этой стране с резиденцией в Братиславе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии вручения беседы Р. Василенко отметил заинтересованность Президента Касым-Жомарта Токаева и в целом руководства Казахстана в развитии всестороннего взаимовыгодного сотрудничества со Словакией, свидетельством чего и является открытие посольства страны в Братиславе в прошлом году.

Было отмечено, что значительный и еще далеко не полностью задействованный потенциал сотрудничества между двумя странами находится в сфере торгово-экономического, культурного-гуманитарного сотрудничества и укреплении контактов между людьми. В настоящее время в Казахстане уже работают более 40 компаний со словацким участием, и наиболее серьезные перспективы взаимодействия отмечаются в сферах инжиниринга, оборонной индустрии, энергетики, IT, фармацевтики, переработки сельхозпродукции и других. Было также особо подчеркнуто наличие благоприятных перспектив для наращивания взаимодействия двух стран в свете полного вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между РК и Европейским Союзом и его государствами-членами с 1 марта сего года.

В свою очередь, Зузана Чапутова, отметив позитивное значение открытия посольства Казахстана в Братиславе, высказала надежду на то, что динамика сотрудничества между нашими государствами последних лет будет и дальше усиливаться.

Собеседники отметили наличие многих сходств между двумя странами как в историческом развитии, так и на современном этапе становления демократических государств с рыночной экономикой, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена опытом.

Отдельный фокус в беседе был сделан на усилиях двух стран по борьбе с изменениями климата и развитию альтернативной энергетики. В свете принятых Братиславой обязательств добиться углеродного нейтралитета к 2050 году, глава словацкого государства с интересом восприняла информацию о проводимой в Казахстане работе по развитию солнечной, ветровой и других видов альтернативной энергетики для достижения цели обеспечения 50 процентов энергетических потребностей страны за счет ВИЭ к 2050 году.

В завершение беседы, прошедшей в теплой атмосфере, З. Чапутова передала наилучшие пожелания руководству и народу Казахстана.