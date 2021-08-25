Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде, во Дворце Сербии, состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Послом Казахстана Мади Атамкуловым Президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе двусторонней встречи, состоявшейся после церемонии, глава сербского государства поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и отметил высокий уровень отношений между двумя странами. Президент А. Вучич выразил готовность к дальнейшему укреплению традиционно дружественных связей Белграда с Нур-Султаном.

Посол, в свою очередь, заявил о намерении в своей деятельности последовательно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости реализации высокого потенциала взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности, об организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, совместных проектов и инициатив. При этом в текущем году запланированные мероприятия пройдут под эгидой двух важных дат – 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией и 30-летия независимости Республики Казахстан.

В завершение встречи А. Вучич пожелал Послу успешной и плодотворной работы и передал наилучшие пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.