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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Сербии

25 Августа 2021 19:45
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде, во Дворце Сербии, состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Послом Казахстана Мади Атамкуловым Президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе двусторонней встречи, состоявшейся после церемонии, глава сербского государства поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и отметил высокий уровень отношений между двумя странами. Президент А. Вучич выразил готовность к дальнейшему укреплению традиционно дружественных связей Белграда с Нур-Султаном.

Посол, в свою очередь, заявил о намерении в своей деятельности последовательно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости реализации высокого потенциала взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, в частности, об организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, совместных проектов и инициатив. При этом в текущем году запланированные мероприятия пройдут под эгидой двух важных дат – 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией и 30-летия независимости Республики Казахстан.

В завершение встречи А. Вучич пожелал Послу успешной и плодотворной работы и передал наилучшие пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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