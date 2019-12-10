Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Португалии
ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Португальской Республике Даулет Батрашев вручил верительные грамоты Президенту Португалии Марселу Ребелу де Созе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе состоявшейся беседы посол Казахстана передал наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президенту Португалии. Д. Батрашев подтвердил заинтересованность нашего руководства в дальнейшем наращивании усилий по развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. В этой связи было отмечено открытие Посольства РК в Португалии в текущем году.
Казахстанский дипломат информировал о ключевых целях и задачах, обозначенных Президентом К. Токаевым, особо выделив меры по диверсификации экономики, продвижению транзитно-транспортного потенциала, модернизации политической и социально-экономической сфер.
Стороны констатировали дружественный и конструктивный характер отношений, сложившийся между двумя странами. Отмечена обоюдная заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также углублении сотрудничества на многостороннем треке.
В свою очередь, М. Ребелу де Соза поздравил Казахстан с масштабными политическими и экономическими достижениями и выразил готовность Лиссабона ко всестороннему развитию сотрудничества с Казахстаном. Он отметил наличие предпосылок для выведения казахстанско-португальских отношений на качественно новый уровень, подчеркнув в этой связи необходимость дальнейшего тесного взаимодействия по углублению двусторонних связей.
В завершение встречи М. Ребелу де Соза поздравил посла Казахстана со вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.
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