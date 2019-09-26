Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Пакистана

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Пакистане Акан Рахметуллин был принят Президентом Пакистана Арифом Алви для вручения верительных грамот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе встречи Президент Пакистана отметил дружественные отношения, сложившиеся между странами, а также схожесть позиций двух государств по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня. При этом, он особо подчеркнул весомый вклад Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление двусторонних отношений и развитие казахстанско-пакистанского партнерства.





В свою очередь, А.Рахметуллин поблагодарил за теплый прием, а также проинформировал об экономических и политических преобразованиях, происходящих в Казахстане.





Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, включая развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.





В завершение встречи А.Алви передал сердечные пожелания Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву, а также пожелал Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-пакистанского сотрудничества.



