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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Пакистана

26 Сентября 2019 09:06
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Пакистана

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Пакистане Акан Рахметуллин был принят Президентом Пакистана Арифом Алви для вручения верительных грамот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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В ходе встречи Президент Пакистана отметил дружественные отношения, сложившиеся между странами, а также схожесть позиций двух государств по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня. При этом, он особо подчеркнул весомый вклад Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление двусторонних отношений и развитие казахстанско-пакистанского партнерства.


В свою очередь, А.Рахметуллин поблагодарил за теплый прием, а также проинформировал об экономических и политических преобразованиях, происходящих в Казахстане.


Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, включая развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.


В завершение встречи А.Алви передал сердечные пожелания Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Казахстана К.Токаеву, а также пожелал Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-пакистанского сотрудничества.


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Ключевые слова: МИД РК,
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