Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Монголии
УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Монголии Жалгас Адилбаев был принят Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой для вручения верительных грамот. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Монголии.
В ходе состоявшейся встречи Президент Монголии отметил традиционные дружественные отношения и атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между двумя странами, а также схожесть позиций двух государств по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в будущем.
В завершение встречи Х.Баттулга пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-монгольского сотрудничества.
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