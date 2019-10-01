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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Монголии

1 Октября 2019 17:39
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Монголии

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Монголии Жалгас Адилбаев был принят Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой для вручения верительных грамот. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Монголии.

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В ходе состоявшейся встречи Президент Монголии отметил традиционные дружественные отношения и атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между двумя странами, а также схожесть позиций двух государств по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в будущем.

В завершение встречи Х.Баттулга пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-монгольского сотрудничества.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Назначения,
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