Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Латвии
РИГА. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике Тимур Примбетов вручил верительные грамоты Президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В рамках церемонии состоялась отдельная встреча с Президентом Латвии, которая прошла в теплой и доверительной обстановке.
Ровно 27 лет назад между Республикой Казахстан и Латвийской Республикой были установлены дипломатические отношения (10 декабря 1992 года).
В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия. В частности, транзитно-транспортное сотрудничество, сфера образования, туризм, фармацевтика, IT и зеленые технологии, кибербезопасность и.т.д.
Президент Э.Левитс подчеркнул, что Латвия рассматривает Казахстан в качестве главного торгово-экономического партнера в регионе, а также как центр стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Латвийский лидер передал наилучшие пожелания Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, а также поздравил казахстанский народ с наступающим Днем Независимости.
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