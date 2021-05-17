Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Рапиль Жошыбаев вручил верительные грамоты Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии Президент Кыргызстана поздравил Посла с назначением и выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских и взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

На состоявшейся после церемонии встрече Рапиль Жошыбаев подчеркнул, что Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал братские и союзнические отношения между Казахстаном и Кыргызстаном и данный курс был продолжен действующим Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога в двустороннем и многостороннем форматах, обсудили перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение беседы Президент Садыр Жапаров просил передать свои наилучшие пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, пожелав также новому Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления сотрудничества двух стран и народов.