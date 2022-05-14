14 Мая 2022 08:54

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кубы

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Адриан Елемесов вручил верительные грамоты Президенту Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья также принял участие в мероприятии, которое состоялось во Дворце Революции.

В ходе церемонии кубинский лидер высоко оценил открытие посольства Казахстана, выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между двумя государствами и продолжение практики взаимной поддержки на международной арене, а также попросил передать теплые слова приветствия Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

А. Елемесов передал Президенту Кубы наилучшие пожелания от Главы государства и отметил, что он с теплотой вспоминает свой визит на Кубу в январе 1995 года в качестве министра иностранных дел РК. Президент Мигель Диас-Канель высоко оценил тот факт, что Касым-Жомарт Токаев первым из представителей бывших советских республик посетил Кубу с визитом.