Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кипра
НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Республике Кипр (по совместительству) Сатыбалды Буршаков вручил верительные грамоты Президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе состоявшейся в президентском дворце торжественной церемонии Посол передал Н.Анастасиадису наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и в контексте 30-летия независимости Казахстана проинформировал его о проводимых в нашей стране социально-экономических и политических реформах.
Отмечая солидарность и успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией COVID-19, дипломат поблагодарил Президента Кипра за гуманитарную и медицинскую помощь Казахстану, оказанную правительством и кипрскими компаниями.
Президент Н.Анастасиадис, высоко оценив уровень двусторонних отношений между нашими странами, выразил готовность оказать содействие в развитии сотрудничества Казахстана с Европейским союзом и пригласил Президента Казахстана посетить с визитом Кипр.
- Спикер Сената Парламента провёл переговоры с итальянскими коллегами
- Аскар Мамин поблагодарил страны ЕС за вклад в развитие Центральной Азии
- Казахстанская экспозиция представлена на Международной выставке импортных товаров в Шанхае
- Об учебниках тюркской истории, литературы и географии тюркского мира говорили в Стамбуле
- Председательство в ученом совете Тюркской академии перешло Турции
- На 32% выросли британские инвестиции в экономику Казахстана в этом году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана