Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кипра

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Республике Кипр (по совместительству) Сатыбалды Буршаков вручил верительные грамоты Президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся в президентском дворце торжественной церемонии Посол передал Н.Анастасиадису наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и в контексте 30-летия независимости Казахстана проинформировал его о проводимых в нашей стране социально-экономических и политических реформах.

Отмечая солидарность и успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией COVID-19, дипломат поблагодарил Президента Кипра за гуманитарную и медицинскую помощь Казахстану, оказанную правительством и кипрскими компаниями.

Президент Н.Анастасиадис, высоко оценив уровень двусторонних отношений между нашими странами, выразил готовность оказать содействие в развитии сотрудничества Казахстана с Европейским союзом и пригласил Президента Казахстана посетить с визитом Кипр.