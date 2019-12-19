Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Сатыбалды Буршаков вручил верительные грамоты Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину в его резиденции «Beit Hanassi», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время церемонии, прошедшей 18 декабря 2019 года, Президент Израиля и Посол Казахстана обсудили двусторонние отношения и перспективы их развития, а также взаимодействие в рамках международных форматов.

Выразив признательность за приют евреев в период Второй мировой войны, Р.Ривлин заверил, что чувство благодарности к казахскому народу навсегда сохранится в сердцах израильтян.





Глава израильского государства отметил, что политика толерантности и межконфессионального согласия в многонациональном Казахстане заслуживает высокого уважения и является наглядным примером тому, как на деле надо противостоять ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям нетерпимости.





Высоко оценив уровень конструктивного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, индустрии, высоких технологий и ноу-хау, Президент Израиля пожелал казахстанскому послу успехов в реализации намеченных совместных планов и проектов.





Поблагодарив за поздравление Президента и народ Казахстана по случаю Дня Независимости, С.Буршаков заверил главу израильского государства, что приложит усилия для дальнейшего укрепления дружбы и кооперации, в частности интенсификации торгово-экономических связей между двумя странами.









Р.Ривлин просил передать наилучшие пожелания и пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Израиль.