Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Индии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Июля 2021, 13:09
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Нурлан Жалгасбаев вручил верительные грамоты Президенту Индии Рам Натх Ковинду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии, состоявшейся с учётом эпидемиологической ситуации в Индии в онлайн-формате, глава индийского государства поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и выразил уверенность, что его дальнейшая работа на данной должности будет способствовать поступательному развитию взаимовыгодных отношений, основанных на стратегическом партнерстве между двумя государствами.

В ходе состоявшегося после церемонии обмена мнениями стороны отметили высокий уровень политического диалога в двустороннем и многостороннем форматах, обменялись мнениями по возможностям наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение встречи Президент Рам Натх Ковинд попросил передать наилучшие пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал новому Послу успехов в дальнейшем укреплении казахстанско-индийских отношений.

photo

photo

photo

photo

photo


МИД РК   Индия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия