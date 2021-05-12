Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Европейской комиссии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Мая 2021, 20:33
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Европейской комиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Постоянный представитель при Европейском cоюзе Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

После церемонии вручения состоялась их двусторонняя встреча, в ходе которой казахстанский дипломат передал главе Еврокомиссии слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева.

Собеседники обсудили ряд вопросов сотрудничества между Казахстаном и ЕС в рамках реализуемого Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, были затронуты вопросы политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, зелёной экономики и охраны окружающей среды, а также борьба с последствиями пандемии COVID-19.

М. Баймухан проинформировал У. фон дер Ляйен о мерах Правительства Казахстана по борьбе с коронавирусом, в частности о ходе вакцинации населения и разработанной казахстанскими учёными вакцине «QazVac». Посол также рассказал о налаживаемом сотрудничестве с Европейским агентством лекарственных средств. Президент Еврокомиссии восприняла данную новость с большим удовлетворением.

photo


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова