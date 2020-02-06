Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Эстонии

ТАЛЛИН.КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике Нурлан Сейтимов вручил верительные грамоты Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в президентском дворце «Кадриорг».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся встречи Президент К.Кальюлайд высоко оценила решение руководства Казахстана об открытии Посольства в Эстонии и выразила уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений.



Со своей стороны, Посол Н.Сейтимов отметил, что в двустороннем взаимодействии имеется значительный потенциал для эффективного сотрудничества, и усилия вновь открытого Посольства будут нацелены на его безусловную реализацию. Приоритетными сферами сотрудничества являются сфера цифровизации, транзита и логистики, сельского хозяйства, укрепление и расширение договорно-правовой базы.

Президент Эстонской Республики была проинформирована об экономических и политических реформах, проводимых в Казахстане.



В заключение беседы Президент К.Кальюлайд передала наилучшие пожелания Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.