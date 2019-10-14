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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Доминиканской Республики

14 Октября 2019 13:59
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Доминиканской Республики

САНТО-ДОМИНГО. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Андриан Елемесов в ходе торжественной церемонии вручил верительные грамоты Президенту Доминиканской Республики Данило Медина Санчесу. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Доминиканы Мигель Варгас и представители руководящих кругов этой карибской страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе беседы, проходившей в дружеской атмосфере, Посол заверил доминиканского руководителя в том, что приложит максимум усилий для выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень. Казахстанский дипломат отметил, что имеющийся значительный потенциал позволяет нашим странам с оптимизмом смотреть на возможности углубления и расширения взаимовыгодных связей.

Д.Медина Санчес передал привет Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и пожелал Послу успехов в его дипломатической миссии. Президент подчеркнул, что Санто-Доминго заинтересован в дружеских отношениях с Казахстаном, как с региональным лидером, и рассчитывает на развитие двустороннего диалога по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Учитывая потенциал обеих стран в туристической отрасли, особо подчеркнута важность планируемого к подписанию соглашения об отмене визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, что открывает широкие возможности для активизации связей по различным направлениям.



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Ключевые слова: МИД РК,
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