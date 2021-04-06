Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Бразилии

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Болат Нусупов вручил верительные грамоты Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии во дворце «Планалту» двусторонней встречи дипломат передал собеседнику слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и констатировали наличие устойчивого политического диалога между двумя государствами, значительный потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия на многосторонних площадках. Б.Нусупов подчеркнул заинтересованность Казахстана в расширении взаимодействия в области сельского хозяйства, горнорудной и обрабатывающей промышленности, взаимной торговли и привлечении бразильских инвестиций в казахстанскую экономику.

В свою очередь Ж.Болсонару, поблагодарив за теплое поздравительное послание, передал искренние пожелания дальнейших успехов Президенту Касым-Жомарту Токаеву на благо казахстанского народа. Президент Бразилии высказал готовность своей страны к активному взаимодействию с Казахстаном во всех сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества.