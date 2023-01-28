Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Виктор Темирбаев вручил верительные грамоты Президенту Болгарии Румену Радеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот беседы посол передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Астана уделяет особое внимание укреплению отношений между двумя странами, в том числе активизации политического диалога и взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транзитно-транспортной сферах.

Казахстанский дипломат также ознакомил болгарского лидера с проводимыми политическими и социально-экономическими преобразованиями в нашей стране.

Румен Радев заявил, что Казахстан является важнейшим и основным партнером Болгарии в Центральной Азии, выразив готовность к развитию и углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он также поздравил казахстанского посла с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в деле дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Болгарией.

По сложившейся протокольной практике после вручения верительных грамот Президенту Болгарии посол Виктор Темирбаев возложил венок к памятнику Неизвестного солдата в Софии.