Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске, в президентском Дворце Независимости, состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Послом Республики Казахстан Аскаром Бейсенбаевым Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время состоявшейся аудиенции глава белорусского государства поздравил посла с началом его дипломатической миссии, а также дал высокую оценку устойчивому развитию Казахстана и пожелал успехов новым политическим начинаниям в стране, инициированным Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В свою очередь, А. Бейсенбаев отметил, что сложившиеся за многие годы отношения приобрели стратегический характер и заверил, что посольство приложит все усилия для выполнения задач, определенных лидерами двух стран по углублению сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Казахстанский дипломат проинформировал Президента Беларуси об осуществляемых по инициативе Главы нашего государства мерах по модернизации экономики, улучшению социальной сферы и дальнейшей демократизации, изложенных в первом Послании Президента Казахстана К.Токаева.

В завершении встречи А. Лукашенко передал дружественные слова приветствия Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также пожелал послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-белорусского сотрудничества.