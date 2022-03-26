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    20:07, 25 Март 2022 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Бангладеш

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    ДАККА. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Индии и по совместительству в Народной Республике Бангладеш Нурлан Жалгасбаев вручил верительные грамоты Президенту Бангладеш Абдул Хамиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшейся в президентском дворце «Бангабхабан» беседы Н.Жалгасбаев передал главе и народу Бангладеш наилучшие пожелания от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Кроме того, Посол ознакомил Президента НРБ с основными положениями Послания Главы государства.

    Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках СВМДА и ОИС. Посол также кратко ознакомил А.Хамида с приоритетами внешней политики Казахстана и проводимыми в стране внутриполитическими и экономическими преобразованиями.

    По итогам беседы была подчеркнута готовность Нур-Султана и Дакки к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.


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    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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