20:07, 25 Март 2022 | GMT +6
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Бангладеш
ДАККА. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан в Индии и по совместительству в Народной Республике Бангладеш Нурлан Жалгасбаев вручил верительные грамоты Президенту Бангладеш Абдул Хамиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе состоявшейся в президентском дворце «Бангабхабан» беседы Н.Жалгасбаев передал главе и народу Бангладеш наилучшие пожелания от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.
Кроме того, Посол ознакомил Президента НРБ с основными положениями Послания Главы государства.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках СВМДА и ОИС. Посол также кратко ознакомил А.Хамида с приоритетами внешней политики Казахстана и проводимыми в стране внутриполитическими и экономическими преобразованиями.
По итогам беседы была подчеркнута готовность Нур-Султана и Дакки к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.