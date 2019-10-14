Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана
БАКУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Баку Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе беседы Президент Азербайджана подчеркнул исторически сложившиеся теплые и добрые взаимоотношения с Первым Президентом Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, которые продолжают успешно развиваться с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, позволившие вывести двустороннее сотрудничество на высокий уровень стратегического партнёрства. И.Алиев поделился своим видением дальнейшего укрепления и расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической, топливно-энергетической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.
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