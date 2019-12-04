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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Председателю КНР

4 Декабря 2019 15:49
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Председателю КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Габит Койшибаев вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе беседы, состоявшейся после окончания церемонии, Председатель КНР передал теплый привет и наилучшие пожелания Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава Китая также заявил о готовности поддерживать с Казахстаном тесный политический диалог в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь Г.Койшибаев, подтвердив готовность казахстанской стороны развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заверил, что на новом посту будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.

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Ключевые слова: МИД РК, Китай,
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