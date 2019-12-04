Посол Казахстана вручил верительные грамоты Председателю КНР
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Габит Койшибаев вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе беседы, состоявшейся после окончания церемонии, Председатель КНР передал теплый привет и наилучшие пожелания Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава Китая также заявил о готовности поддерживать с Казахстаном тесный политический диалог в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.
В свою очередь Г.Койшибаев, подтвердив готовность казахстанской стороны развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заверил, что на новом посту будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.
- В Москве прошел торжественный прием по случаю Дня независимости Казахстана
- О сокращении расхождений по таможенной статистике с Китаем рассказал Алихан Смаилов
- Легкоатлеты Казахстана выступили на международном марафоне ШОС в Китае
- Казахская этно-фолк группа выступила на норвежской джаз-сцене
- В развитии карагандинской СЭЗ будут помогать два министерства
- 19-летняя студентка из Казахстана погибла в Польше
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана