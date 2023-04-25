Посол Казахстана вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе краткой беседы, состоявшейся во время церемонии, Председатель КНР передал тёплый привет Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава Китая пожелал послу успешной работы в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами.

Ш. Нурышев, передав наилучшие пожелания от Главы государства, заверил, что на посту посла Казахстана будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.