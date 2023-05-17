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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Папе Римскому Франциску

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 15:52
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Папе Римскому Франциску Фото: пресс-служба МИД РК

РИМ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации и Государстве Ватикан по совместительству Кайрат Саржанов вручил верительные грамоты главе римско-католической церкви Папе Римскому Франциску. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность нашей страны укреплять сотрудничество со Святым Престолом, подчеркнув историческую значимость участия Папы Римского в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также масштабность проведения в сентябре 2023 года в Астане религиозной мессы с участием Его Святейшества в канун 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Ватиканом.

Папа Римский Франциск выразил признательность за организацию его визита в Казахстан и международной инициативы по продвижению политики мира и диалога.

По словам понтифика, Святой Престол, в соответствии со своей миссией, стремится защищать неприкосновенное достоинство каждого человека, содействовать общему благу и укреплять человеческое братство между всеми народами.

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В ходе визита в Ватикан К. Саржанов также провёл отдельные встречи с высшим руководством Святого Престола – заместителем Госсекретаря Ватикана архиепископом Эдгаром Парра, Секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером и Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу – префектом Комиссии по религиозным связям с мусульманами кардиналом Мигелем Аюсо Гиксот, в ходе которых обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в области медицины, науки и исследований, а также в вопросах прав человека, ядерного разоружения и изменения климата.

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