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    00:51, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Таиланда

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    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – В королевской резиденции «Dusit Palace» Посол Казахстана Арман Исетов вручил верительные грамоты Королю Таиланда Маха Ваджиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол А. Исетов поблагодарил Короля Таиланда за признание его в качестве официального представителя Казахстана в Таиланде. Было отмечено, что Казахстан придает большое значение дружеским отношениям с Таиландом, как надежным партнером в Юго-Восточной Азии.

    В свою очередь, Король Таиланда пожелал успехов казахстанскому дипломату в его работе на благо народов двух стран.

    В текущем году Казахстан и Таиланд отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами.

    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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