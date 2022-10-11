Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Таиланда

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – В королевской резиденции «Dusit Palace» Посол Казахстана Арман Исетов вручил верительные грамоты Королю Таиланда Маха Ваджиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол А. Исетов поблагодарил Короля Таиланда за признание его в качестве официального представителя Казахстана в Таиланде. Было отмечено, что Казахстан придает большое значение дружеским отношениям с Таиландом, как надежным партнером в Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, Король Таиланда пожелал успехов казахстанскому дипломату в его работе на благо народов двух стран.

В текущем году Казахстан и Таиланд отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами.