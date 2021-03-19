Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Швеции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты Королю Швеции Карлу XVI Густаву по особому порядку через департамент протокола Министерства иностранных дел Швеции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На встрече с Марией Кристиной Лундквист – шефом департамента протокола МИД Швеции С.Нуртаев отметил, что в этом году Казахстан празднует 30-летие своей Независимости и все эти годы наша страна рассматривает Швецию в качестве важного внешнеполитического партнера.

М.Лундквист была ознакомлена с миротворческими инициативами руководства Казахстана, современным политическим развитием страны, ролью Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении независимой страны и обеспечении стабильности в обществе, а также о прорывных законах, направленных на обеспечение свободы проведения мирных демонстраций, декриминализацию клеветы, гендерного равенства, подписанных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Отмечался положительный опыт политического взаимодействия Казахстана и Швеции в составе Совета Безопасности ООН в 2017-2018 гг. Делегации двух государств при ООН совместно и активно работают все эти годы по проблемам мира и безопасности, в связи с чем, казахстанским дипломатом было предложено продолжить данную практику на площадках международных организаций, в частности в свете председательствования Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Кроме того, в ходе беседы выражена заинтересованность в углублении двусторонних отношений, взаимной торговли, привлечении инвестиций.

Шеф Службы протокола пожелала Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-шведского сотрудничества.

Посольство Казахстана в Швеции открылось в 2013 г. Посольство Швеции в г. Нур-Султане работает с 2010 г.

Ключевым событием в развитии двусторонних отношений стал официальный визит Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Швецию в октябре 2004 г.

В последние годы Швеция демонстрируют выраженный интерес к укреплению торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. Следует отметить, что в 2015 г. правительство Швеции включило Казахстан в список приоритетных 26 стран для экспорта шведской продукции. Швеция занимает позицию главного торгового партнера Казахстана среди стран Северной Европы.

В настоящее время в Казахстане представлено свыше 30 шведских компаний, которые осуществляют деятельность в области здравоохранения, телекоммуникационных технологий, энергетики и окружающей среды, транспорта, сельского хозяйства, добывающей промышленности, безопасности, образования. Из них 15 компаний используют свои представительства в Казахстане для ведения бизнеса в других странах Центральной Азии. Крупные компании Швеции, такие как Ericsson, Volvo, Scania, ABB, Atlas Copco, Electrolux, Oriflame, H&M, представлены в Казахстане.

Казахстанские студенты проходят обучение по стипендии «Болашак» по программам магистратуры и докторантуры в таких именитых вузах Швеции, как Университет Лунда и Каролинский университет.

В связи в пандемией Covid-19 аудиенция глав дипломатических миссий у Короля Швеции Карла XVI Густава пройдет в Королевском дворце в более поздние сроки.