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    18:55, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Бахрейна

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    МАНАМА. КАЗИНФОРМ – 6 июля во дворце Аль-Сахир в г. Манама Посол Казахстана в Саудовской Аравии, Постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества Берик Арын вручил верительные грамоты Королю Бахрейна Хамаду бен Иса Әл Халифе в качестве Посла Казахстана в Бахрейне по совместительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии беседы Король, отметив уровень двусторонних отношений в различных сферах, пожелал вновь назначенному Послу успехов в деятельности, направленной на укрепление уз дружбы и сотрудничества между двумя странами.

    Дипломатические отношения между Казахстаном и Бахрейном были установлены 28 мая 1992 года.

    Официальный визит Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Бахрейн в 1997 году заложил основы дружественных отношений между двумя странами. В свою очередь, приезд Короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Нур-Султан в 2014 году дал новый импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

    Достигнутые в ходе этих визитов договоренности способствовали всестороннему развитию и углублению сотрудничества между Нур-Султаном и Манамой. На основе договоренности, достигнутой на высшем уровне, в настоящее время за счет средств правительства Бахрейна в столице Казахстана завершается строительство школы на 1200 учеников.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК Саудовская Аравия Внешняя политика Казахстана
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