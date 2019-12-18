Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королеве Дании

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - В Копенгагене посол Казахстана в Швеции и по совместительству в Дании Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты Королеве Дании Маргрете II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

После торжественной церемонии в Королевском дворце «Амалиенборг» состоялась аудиенция у Главы датского государства, которая поздравила казахстанский народ с Днем Независимости. В ходе прошедшей в теплой обстановке беседы затрагивались пути углубления и расширения разносторонних связей между Казахстаном и Данией. Королева упомянула древнюю историю и самобытную культуру нашей страны, и стороны остановились на различных аспектах двусторонних культурно-гуманитарных отношений. Маргрете II пожелала послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-датского сотрудничества.

Кайрат Абдрахманов встретился с заместителем министра иностранных дел Дании по вопросам международной политики Л.Зильмер-Джонс, председателем Комитета по иностранным делам Фолькетинга (парламента) М.Кнутом. В рамках встреч были представлены миротворческие инициативы руководства РК и прошел обмен мнениями по различным аспектам политического взаимодействия, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и других международных и региональных организаций и их парламентских ассамблей.

Приоритетное внимание торговле и инвестициям было уделено в ходе встреч с руководством ведущих датских экономических структур – Конфедерации промышленников и Экспортно-кредитного агентства, и Торгового совета при МИД Дании.

«Эта страна, опыт которой широко применяется во многих уголках мира, является весьма перспективным партнером для Казахстана и занимает передовые позиции практически во всех международных рейтингах, оценивающих устойчивость развития экономик и общества. Первый контакт на высшем уровне имел место во время официального визита Президента РК Н.А.Назарбаева в Королевство в октябре 2000 года. Объем взаимной торговли за январь-сентябрь 2019 года составил 60 млн. долларов США, в том числе экспорт на 17 млн. долларов США и импорт на 43 млн. долларов. Казахстан экспортирует в Данию в основном минеральные продукты и импортирует продукцию химической и пищевой промышленности, машины и оборудование, приборы и аппараты», - говорится в сообщении.

В Казахстане зарегистрировано более 30 совместных предприятий.