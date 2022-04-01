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    12:13, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты капитанам-регентам Сан-Марино

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    САН-МАРИНО. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Ерболат Сембаев вручил верительные грамоты капитанам-регентам Республики Сан-Марино Франческо Муссони и Джакомо Симончини. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе состоявшейся после церемонии вручения беседы посол передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Посол ознакомил собеседников с основными приоритетами внешней политики Казахстана и проводимыми в стране внутриполитическими и экономическими преобразованиями.

    Наряду с этим, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ.

    Руководство Сан-Марино дало высокую оценку успехам Казахстана и выразило надежду, что две страны приложат усилия для развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    В завершение беседы, прошедшей в теплой атмосфере, Ф. Муссони и Дж. Симончини передали наилучшие пожелания руководству и народу Казахстана. Капитаны-регенты пожелали казахстанскому дипломату успешной и плодотворной работы.


    Фото: gov.kz
    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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