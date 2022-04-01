Посол Казахстана вручил верительные грамоты капитанам-регентам Сан-Марино

САН-МАРИНО. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Ерболат Сембаев вручил верительные грамоты капитанам-регентам Республики Сан-Марино Франческо Муссони и Джакомо Симончини. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии вручения беседы посол передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Посол ознакомил собеседников с основными приоритетами внешней политики Казахстана и проводимыми в стране внутриполитическими и экономическими преобразованиями.

Наряду с этим, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ.

Руководство Сан-Марино дало высокую оценку успехам Казахстана и выразило надежду, что две страны приложат усилия для развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение беседы, прошедшей в теплой атмосфере, Ф. Муссони и Дж. Симончини передали наилучшие пожелания руководству и народу Казахстана. Капитаны-регенты пожелали казахстанскому дипломату успешной и плодотворной работы.

Фото: gov.kz