Посол Казахстана вручил верительные грамоты Императору Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В ходе торжественной церемонии в императорском дворце в Токио Посол Казахстана Сабр Есимбеков вручил верительные грамоты Императору Японии Нарухито. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Японский монарх поздравил народ Казахстана с 30-летием Независимости и пожелал стране дальнейшего благополучия и процветания. Император Нарухито также выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия с Казахстаном, передав тёплые слова приветствия Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Казахстанский дипломат проинформировал Императора о ключевых направлениях сотрудничества с Японией, а также о проводимых в нашей стране политических и экономических реформах. Посол выразил уверенность в успешном проведении Олимпиады Токио-2020, в то время как Император Нарухито пожелал удачи сборной Казахстана на Олимпийских играх.

В церемонии вручения верительных грамот также принял участие член правящей Либерально-демократической партии, министр обороны Японии Нобуо Киси. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, уделив внимание активизации экономического сотрудничества в пост-пандемический период.

В целом, в рамках состоявшихся в императорском дворце бесед Казахстан и Япония подтвердили стремление укреплять стратегическое партнёрство в эпоху «Рэйва».

Справочно: В связи с вступлением на престол Императора Нарухито 1 мая 2019 года в Японии началась эпоха «Рэйва», что в переводе означает «прекрасная гармония».