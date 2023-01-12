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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии

12 Января 2023, 19:39
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Во дворце Хофбург посол Республики Казахстан Алибек Бакаев вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Республики Австрия Александру Ван дер Беллену. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся после церемонии вручения беседы посол передал Федеральному Президенту теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества с Австрией.

Также А. Бакаев от имени Главы государства передал А. Ван дер Беллену приглашение на Международный форум, который состоится 8-9 июня 2023 года в столице Казахстана.

Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с проводимыми в нашей стране политическими и социально-экономическими преобразованиями, а также актуальной внешней политикой.

Федеральный Президент передал теплые пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву и подчеркнул, что Казахстан является важным и надежным партнером Австрии, c которым Вена готова развивать тесное и многогранное сотрудничество.

Отмечена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем расширении и углублении двусторонних связей во всех сферах взаимодействия.

В завершение беседы Президент Австрии поздравил посла с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в деле дальнейшего укрепления казахстанско-австрийских отношений.


Фото: gov.kz


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