Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Азамат Бердибай во дворце «Баян» вручил верительные грамоты Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

В ходе состоявшейся после церемонии беседы дипломат передал монарху теплые приветствия и дружественные пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и сообщил, что Казахстан придает большое значение наращиванию сотрудничества с этим государством.

Посол ознакомил собеседника с актуальными внешнеполитическими и экономическими инициативами Казахстана и заверил, что приложит все усилия для укрепления дружеских отношений между двумя странами.

Эмир высоко оценил достижения нашего государства и пожелал ему дальнейшего процветания и успехов, выразив заинтересованность в дальнейшем расширении политических и экономических связей с Казахстаном.