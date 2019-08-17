Посол Казахстана вручил Федеральному президенту Германии верительные грамоты

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В Берлине, в столичном дворце «Бельвю», состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Дауреном Кариповым верительных грамот Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время последующей беседы Д.Карипов передал Ф.-В.Штайнмайеру приветствие от Президента Касым-Жомарта Токаева, а также отметил высокий уровень стратегического партнерства казахстанско-германских политических, экономических и культурно-гуманитарных взаимоотношений.

Казахстанский дипломат проинформировал Президента Германии об осуществляемых по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы нашего государства мерах по модернизации экономики, развитию социальной сферы и дальнейшей демократизации в Казахстане. Д.Карипов подчеркнул важность наращивания усилий по совершенствованию механизмов сотрудничества между двумя странами в целях реализации задач, отвечающих взаимным интересам и укреплению межгосударственного взаимодействия по всему комплексу двусторонних связей.

Немецкий Президент дал высокую оценку устойчивому развитию Казахстана и пожелал успехов новым политическим начинаниям в стране, инициированным Президентом К.Токаевым.

В данном контексте Федеральный президент Германии с теплотой вспомнил свой визит в Нур-Султан в 2017 году, в рамках которого состоялся Казахстанско-германский Деловой совет и было подписано около 20 соглашений между бизнес-структурами обеих стран. Он приветствовал перспективу проведения в этом году первого европейского визита Президента РК К.Токаева в Германию, подчеркнув приверженность немецкой стороны к всестороннему развитию сотрудничества с Казахстаном в приоритетных для обоих государств сферах.

В завершение встречи Ф.-В.Штайнмайер передал дружественные приветствия руководству Казахстана и пожелал Послу Д.Карипову успехов в его дипломатической миссии.