Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова рассказала о задержаниях чиновников за прошедшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ж. Бастаровой, посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

«Он подозревается в том, что занимая ответственную государственную должность подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по строительству административного здания РК в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге», - сообщила Ж. Бастарова.