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Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении
16 Октября 2018 16:14 528
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова рассказала о задержаниях чиновников за прошедшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Ж. Бастаровой, посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
«Он подозревается в том, что занимая ответственную государственную должность подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по строительству административного здания РК в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге», - сообщила Ж. Бастарова.
Ключевые слова: Узбекистан, Происшествия,
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